- Legea energiei eoliene din mare (offshore wind) va fi gata in cel mai scurt timp, in acest an, pentru a permite inceperea masuratorilor pentru viitoarele proiecte, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Simpozionul Roman al Energiei – SIREN 2021, organizat de Comitetul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a anuntat joi ca plateste ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11,77 milioane lei, pentru 91 de…

- Cea mai importanta investitie a statului la Iasi din ultimele decenii face pasi importanti in implementare. Guvernul a aprobat ieri contractul de credit in valoare de 250 milioane euro prin care va cofinanta construirea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) de la Iasi. Imprumutul a fost contractat la…

- Sedinta de Guvern, joi, 19 august.Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finantare Proiectul privind Spitalul Regional de Urgenta Iasi COVID 19 , intre Romania si Banca…

- Distribuție Energie Electrica Romania semneaza trei contracte de finanțare din fonduri europene pentru proiecte de investiții.Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), parte a grupului Electrica, a primit aprobare pentru finanțarea din fonduri europene a trei proiecte de investiții privind modernizarea…

- Pe mai multe adrese din sectorul Ciocana al capitalei, joi, 15 iulie, temporar, va fi sistata livrarea apei potabile. Deconectarile au loc in legatura cu efectuarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor de apeduct, finanțate de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeana de…

- Romania are oportunitatea de a accesa, in perioada 2021-2030, 6-7 miliarde euro din suma alocata prin Fondul pentru Modernizare, instrument proiectat de Uniunea Europeana pentru a finanța investiții destinate modernizarii sectorului energetic in zece state europene. Țara noastra risca sa rateze primul…

- Klaus Iohannis a afirmat in mesajul transmis Forumului Economic Franco-Roman ca pentru Romania, 2021 ofera semnale dintre cele mai incurajatoare, tara noastra aflandu-se, alaturi de Franta, in topul cresterii economice estimate in UE. Seful statului le-a transmis oamenilor de afaceri francezi ca afacerile…