este aferent schemei de ajutor de stat promovata prin Ordinului ministrului energiei nr. 542/2024 si care finanteaza dezvoltarea de capacitati de productie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta (CHP) in sectorul incalzirii centralizate, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Ghidul are ca obiectiv atingerea tintelor nationale privind modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficienta, precum si modernizarea retelelor de termoficare si este a doua lansare dupa ghidul de retele, care a fost promovat…