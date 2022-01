Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a facut publica schema de sprijin pentru populatie si consumatorii non-casnici in ceea ce priveste gazele si energia electrica. Au fost modificate atat plafoanele de pret, cat si limitele de consum.

- "Dintr-un total de 1.742.544 de facturi emise clientilor casnici pentru consumul de gaze naturale aferent lunii noiembrie: pentru 946.772 de facturi au fost aplicate masurile de plafonare si compensare, in baza criteriilor stabilite de lege; pentru 795.772 de facturi nu au fost intrunite conditiile…

- „Pentru noiembrie și decembrie, consumatorii casnici, 80% au beneficiat de compensare și plafonare la energie, și 60% la gaze. De ieri, toți marii furnizori au inceput sa trimita facturile in mod normal, așa cum scrie in lege, in urma controlului care este in desfașurare. Un singur furnizor a emis facturi…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) – care reuneste cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara – atrage atentia, joi, intr-un comunicat de presa, ca scumpirea exagerata a pretului la electricitate care s-a triplat fata de aceeasi perioada a anului trecut…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze. Iohannis a susținut o declaratie de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European, care se desfasoara la Bruxelles. "In toata Europa au crescut prețurile la gaze…

- Scumpirile prețurilor de consum se vor opri in 2022 pentru ca acestea sunt provocate mai ales de costurile energiei, care se așteapta sa se reduca anul viitor. Inflația in zona euro a crescut la 4,1% in...

- De astazi: plafonarea prețurilor la energie și gaze. Cum se aplica schema de compensare De astazi se aplica Legea pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale. Este vorba despre schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica și gaze naturale, pentru perioada…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 va intra in dezbaterea forului legislativ de miercuri, 27 octombrie, urmand ca dezbaterile in comisiile de specialitate…