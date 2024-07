Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, sambata, ca dupa un an de mandat valoarea finantarilor nerambursabile atrase de instituția pe care o conduce depaseste 13,6 miliarde de euro.

- Vlad Voiculescu a fost prins de iubita pe Tinder. Anunțul a fost facut chiar de catre Laura Ștefanuț pe un grup secret de pe Facebook. jurnalista a scris ca s-a desparțit de Fostul ministru al Sanatații. „Daca dați peste acest profil, puteți sa il raportați lejer ca fals. Este al partenerului meu,…

- Astazi sarbatorim iubirea, bucuria si curiozitatea celor mici, dar si copilul din fiecare dintre noi si prin tot ceea ce facem sa le aratam copiilor nostri cat de important este sa viseze inalt, a scris ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook. Astazi sarbatorim iubirea, bucuria…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat ca fermierii vor beneficia de un sprijin financiar de 100 de euro pe hectar, precum și de 100 de euro pentru fiecare unitate de munca agricola echivalenta (UVM) in sectorul suin și avicol. Aceasta masura va fi implementata printr-un act normativ care…

- Ministerul Energiei a transmis, joi, precizari cu privire la perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie la Complexul Energetic Oltenia. ”Ministerul Energiei este intransigent fata de orice activitate de coruptie. De aceea, Corpul de Control al Ministrului a fost trimis de fiecare data cand au fost…