Ministerul Educației vrea extinderea anului școlar 2021-2022. Când sunt vacanțele Ministerul Educației a publicat noul calendar al anului școlar 2021-2022, ale carui cursuri vor incepe in data 13 septembrie 2021. Anul școlar 2021- 2022 se structureaza pe doua semestre (34 de saptamani): Semestrul I va avea 14 saptamani de cursuri – in intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021. Semestrul al II-lea va avea 20 […] The post Ministerul Educației vrea extinderea anului școlar 2021-2022. Cand sunt vacanțele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, susține ca numarul de ore de educație fizica ar putea crește de la o singura ora la doua, in sistemul preuniversitar. Modificarea ii vizeaza pe elevii din licee care ar putea sa beneficieze de anul viitor, de doua ore de sport, in programa, in loc de o singura ora,…

- Ministerul Educației a dat publicitații calendarul viitorului an școlar 20212022. Potrivit documentului, elevii vor incepe școala pe 13 septembrie, iar anul școlar este structurat pe doua semestre insumand 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul I va avea 14 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul…

- Structura ANULUI ȘCOLAR 2021-2022. Cand incepe școala și cand au elevii vacanța Structura ANULUI ȘCOLAR 2021-2022. Cand incepe școala și cand au elevii vacanța Anul acesta, cursurile vor incepe in data de 13 septembrie 2021, arata un document emis de catre Ministerul Educației. Anul școlar 2021- 2022…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania vor ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR). CNR s-a reunit intre 25-27 iunie la Cluj Napoca, unde s-au dezbatut aspecte legate de inceperea anului universitar…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vrea ca din toamna anului 2022 sa fie lungita perioada anului scolar. Sorin Cimpeanu a precizat ca a facut deja o propunere in acest sens pentru anul școlar 2021-2022, dar s-a lovit de un refuz, pentru ca s-a motivat ca este nevoie de predictibilitate. „Incepand…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021cu un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a inscriși, dintre care 12.006 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației. Este prima generație de…

- Ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19 ii motiveaza pe tot mai mulți romani sa aleaga din nou vacanțe in strainatate. Pentru a evita aglomerația de la ghișeele serviciilor publice comuniare de pașapoarte, Direcția Generala de Pașapoarte a luat o serie intreaga de masuri pentru a veni…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, unde un elev s-a aruncat de la etaj, a fost doar “o joaca de obișnuita”. “Ministerul Educatiei are o abordare clara. Nu poate tolera abordari…