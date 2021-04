Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și reprezentanții sindicatelor, ai parinților și ai elevilor au ajuns, se pare, la un acord cu privire la modificarile care trebuie aduse structurii anului școlar, pentru ca, in luna aprilie, elevii sa nu mai fie chemați la școala. Majoritatea copiilor va beneficia…

- CNE: elevii din anii terminali sa nu faca ore fizic la rata mare de COVID Consiliul National al Elevilor nu este de acord ca cei din anii terminali sa mearga fizic la scoala, în conditiile unei rate de infectare ridicata și sustine într-un comunicat ca 50,1% dintre scoli nu dispun…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- „Regulile de distanțare și prudența trebuie respectate. In același timp, pentru acele școli care vor intra in scenariul roșu și care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt in masura sa aprobe aceste propuneri pe…

- Ziarul Unirea Cum vor susține EXAMENELE NAȚIONALE și cum vor fi EVALUAȚI elevii care fac in continuare școala online Elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica, spune Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anunțat joi ca, potrivit estimarilor, peste 65.000 de elevi sunt in situatia de neincheiere a situatiei scolare pe primul semestru. De asemenea, el a mai aratat ca 280.000 de elevi au declarat ca nu au acces la echipamente IT și internet. „Avem o serie de date…