- "Cred ca trebuie introduse criterii de performanta si pentru invatamantul preuniversitar. Nu se finanteaza invatamantul superior pe profesori. Profesorii ar putea sa treaca foarte bine si sa sustina after-school-ul si in felul acesta vom avea copii mai educati. Nu putem tine o scoala care nu da performanta…

- Ministerul Educației a emis un Ordin pentru modificarea acordarii burselor elevilor din invațamantul preuniversitar. Noua reglementare prevede faptul ca ”pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare”, dar si ca ”bursele de ajutor…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat 2018 . Ministrul Educatiei Nationale a emis ordinul nr. 3.633 03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei…

- In Senatul Romaniei s-a votat propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011. Inițiativa legislativa are ca scop flexibilizarea condițiilor de eligibilitate in ceea ce privește titularizarea in invațamantul preuniversitar, pentru a da posibilitatea cadrelor didactice sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi dupa-amiaza, la Bacau, ca majoritatea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar romanesc traieste la un nivel de subzistenta.Seful statului a afirmat, in cadrul dezbaterii "Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei", organizata la Bacau,…

- Atat elevii, cat și profesorii din invațamantul preuniversitar ar putea beneficia de fonduri de la autoritați pentru achiziționarea de carți și carți electronice, conform unor propuneri legislative inregistrate la Senat pentru dezbatere. Doua proiecte de acte normative, și anume Propunerea legislativa privind…

