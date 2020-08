Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea prin care Ministerul Educatiei va putea emite tichete pentru prescolarii si elevii pana in clasa a IV-a, din invatamantul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul „Scoala dupa scoala”. Legea intra in vigoare incepand cu anul scolar 2020-2021,…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Se merge pe purtatul maștii și in sala de clasa pornind de la clasa I, excepție vor face elevii de gradinița și cei de la clasa pregatitoare. Cand ies in pauza, elevii vor se vor dezinfecta pe maini, cand intra inapoi, la fel. Masura purtatului maștii va ramane obligatorie fiindca…

- RESITA – Desi nu este obligatoriu sa mearga la scoala, peste 95 la suta dintre elevii caraseni din anii terminali si-au exprimat dorinta de a participa la cursurile de pregatire! Incepand de marti, 2 iunie si pana in data de 12 iunie, elevii care vor sustine Evaluarea Nationala si cei care vor da Bacalaureatul…

- Va fi nevoie de mii de maști de protecție in fiecare zi pentru elevii gorjeni care vor incepe cursurile de saptamana viitoare. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a realizat o estimare a numarului de echipamente și s-a stabilit ca, in fiecare zi, fiecare elev va primi cate doua maști. Prima masca va…