Ministerul Educației va putea cheltui un miliard de euro pentru modernizarea a 5700 școli Ministerul Educației are la dispozitie un miliard de euro pentru modernizarea a 5700 de școli, a afirmat marti seara ministrul Ligia Deca. „Avem un miliard de euro care va merge in 5700 de scoli, unde vom vedea mobilier nou, dotari noi si, in sfarsit, vom vedea laboratoare de stiinte si laboratoare de ultima tehnologie pentru toti elevii. Pentru ca asta a fost ideea, sa schimbam fata scolii romanesti, sa terminam cu problema infrastructurii, sa facem din nou atractive stiintele si alte materii prin nivelul de dotare corespunzator pe care il au”, a sustinut Deca la Digi 24 TV, potrivit agerpres.ro… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

