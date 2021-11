Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta COVID este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu prezenta fizica, chiar daca gradul de vaccinare a personalului e sub 60%.

- ​Aproximativ 1,8 milioane de elevi și preșcolari din cei 2,9 milioane au inceput școala fizic de luni, dupa vacanța forțata de doua saptamani. Luni s-au deschis 4.847 de unitati de invatamant de stat si privat, adica 67,79% din numarul total, fiind vorba despre școlile unde rata de vaccinare a personalului…

- Declaratii de presa sustinute de ministrul Sorin Mihai Cimpeanu pe tema desfasurarii activitatii didactice in anul scolar 2021 2022.Elevii reiau cursurile pe 8 noiembrie, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, astazi, intr o conferinta de presa."Pe 8 noiembrie, scoala va incepe. ... Vom avea…

- Școala cu prezența fizica intre 3-14 ianuarie, pentru gimnaziu și liceu și intre 10-14 ianuarie pentru elevii din ciclul primar sunt propunerile ministrului Sorin Cimpeanu pentru recuperarea vacanței forțate in care toți elevii au fost trimiși acum, potrivit unei declarații citate de EducațiePrivata.ro.…

- Peste 215.000 de elevi s-au vaccinat anti-COVID, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Cei mai multi dintre ei sunt din categoria 16-19 ani. Procentul, la aceasta categorie de varsta, spune ministrul, este de puțin peste 20%. Prin urmare, sunt puține situații in care elevii vaccinați vin la…

- Intrebat daca este pentru continuarea școlii in format fizic, chiar și la incidențe de peste 6 la mia de locuitori, ministrul Educației a anunțat ca, in calitate de parinte, cadru didactic și ministru, „optiunea mea este de sustinere a scolii. Am argumentat de ce pierderile sunt imense si sunt foarte…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana vineri Ministerul Educației va decide daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie, in condițiile in care Bucureștiul este aproape de acest prag. Intr-un interviu acordat marți pentru Digi24, ministrul…