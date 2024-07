Stiri pe aceeasi tema

- Tristan Tate, judecat in Romania alaturi de fratele sau Andrew pentru infracțiuni extrem de grave, se implica in scandalul creat de Nicki Minaj, care și-a anulat concertul din București de frica protestelor unor contabili.

- Scandalul generat de concertul de pe Arena Naționala, cand Chris Martin l-a invitat pe scena pe Babasha, un cantareț de manele, s-a stins, dar apar ecouri. Momentul a starnit atunci un val de reacții in mediul online. Cand Coldplay a revenit pe Arena Naționala pentru cel de-al doilea concert, solistul…

- Echipamente digitale pentru bibliotecile școlare și cabinetele de consiliere prin proiectul ROSE Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externa, implementeaza Proiectul privind invațamantul secundar/Romania Secondary Education (ROSE), finanțat in baza Acordului…

- In 20 februarie 1924 s-a nascut la București, in familia unui cerealist sefard, Radu Albala (mort in 10 mai 1994, in Capitala). Bucureștean nu doar prin apartenența, ci și prin vocație, inclusiv literara, a fost unul dintre cei mai notorii „mateini” postb

- La Spitalul Pantelimon din Capitala continua scandalul deceselor suspecte. Au aparut inregistrari cu discuția dintre o asistenta de pe secția de anestezie și terapie intensiva și directoarea de ingrijiri medicale.

- Scandalul deceselor suspecte de la Spitalul Pantelimon din Capitala pare sa nu se mai termine. In spațiul public au aparut inregistrari cu discuția dintre o asistenta de pe secția de anestezie și terapie intensiva și directoarea de ingrijiri medicale.Angajata de pe ATI spune cu subiect si predicat…

- Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane a implinit, pe 12 mai, 19 ani de existența. 20.000 de victime ale traficul de carne vie salvate și peste 4.000 de traficanți condamnați de aceasta instituție unica in țara.