Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, scenariile de functionare a unitatilor de invatamant din judetul Mures, pentru inceputul anului scolar 2020-2021, singura scoala care va incepe cursurile in scenariul rosu fiind cea din comuna Madaras, unde au fost confirmate 11 cazuri…

- In județul Alba, 36 de școli, licee și gradinițe incep anul școlar in scenariul galben. Adica școala hibrid, fața in fața, alternat cu online. Celelalte vor avea cursuri cu prezența fizica a elevilor și organizarea in funcție de situația epidemiologica (COVID-19). Colegiul Economic din Alba Iulia este…

- Un caz de coronavirus a fost confirmat la o scoala speciala din Tecuci, la o angajata care se ocupa de curatenie. Consiliul de Administratie al unitatii propune cursuri exclusiv online in perioada urmatoare, desi orasul se incadreaza in scenariul verde. Prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu,…

- Localitatea Suhurlui din judetul Galati are o rata de imbolnavire cu noul coronavirus de peste 5 la mia de locuitori, astfel ca elevii ar urma sa invete doar de acasa, online, o decizie finala urmand insa sa fie luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Sapte localitati ar urma sa adopte…

- E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…

- Pentru a putea fi pusa in aplicare aceasta decizie, este nevoie și de acordul Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „La acest moment s-a luat decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de a carantina orașul și cele trei state aparținatoare. Aceasta decizie a venit in urma raportului…