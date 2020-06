Executivul a aprobat in ședința de astazi, 16 iunie, repartizarea sumei de 31.269.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazuta in bugetul Ministerului Educației și Cercetarii pe anul 2020, pentru lucrari de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilitați a acestora, in unitațile de invațamant preuniversitar de stat. […]