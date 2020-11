Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alba, in topul județelor cu locuințe noi, livrate in ultimul deceniu: Crestere de peste 40% fața de anul 2009 Județul Alba este printre cele doar 12 judete din tara in care s-au livrat anul trecut mai multe locuinte noi fata de acum zece ani, in celelalte numarul fiind in scadere in 2019…

- Primii 5 angajatori din Bacau concentreaza peste 7 la suta din forța de munca a județului. Este vorba de peste 8000 de salariați care activeaza in diverse domenii, de la construcții la textile. Topul nu ține cont de cel mai mare angajator, conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incasarile din dobanzi s-au majorat de-a lungul timpului si ca urmare a deciziei unor banci de a creste mai repede dobanzile la credite, in timp ce sumele remunerate la depozite au intarziat sa creasca in acelasi ritm. Bancile au incasat in S1/2020 venituri din dobanzile percepute pentru creditele…

- Datoria statului, calculata ca pondere in PIB, va crește anul acesta la 46,2%, comparativ cu 35,2% anul trecut, potrivit estimarilor Comisiei Europene, scrie profit.ro. Situația șubreda a finanțelor statului roman ar urma sa se vada, insa, anul urmator, cand indatorarea statului va continua sa creasca,…

- Șeful statului Igor Dodon a felicitat cetațenii Republicii Moldova cu ocazia sarbatorii naționale "Limba Noastra", printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Și in acest an, președintele a evitat sa spuna direct ce limba sarbatoreste.

- Veste mare pentru anumiți romani! Statul sare in ajutorul acestora. Potrivit unei propuneri legislative inregistrate recent la Senat, vor avea parte de gratuitați toți cei care... Citește AICI cine ar putea beneficia de ajutor din partea Statului- Condițiile pe care trebuie sa le indepliniți…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Executivul este decis sa ia o serie de masuri de crestere a capacitatii administrative a statului si, incepand de anul viitor, prin Legea bugetului, sa fie alocat pentru transporturi un procent de 2% din PIB, potrivit Agerpres."Sunt cateva…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Executivul este decis sa ia o serie de masuri de crestere a capacitatii administrative a statului si, incepand de anul viitor, prin Legea bugetului, sa fie alocat pentru transporturi un procent de 2% din PIB. "Sunt cateva masuri de…