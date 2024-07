Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de inscriere in invatamantul profesional si dual pentru anul scolar 2024 2025 se prelungeste pana pe 11 iulie, a anuntat marti Ministerul Educatiei, care a precizat ca aceasta modificare nu afecteaza in niciun fel calendarul, respectiv desfasurarea procedurilor de admitere in invatamantul liceal…

- Perioada de inscriere in invatamantul profesional, inclusiv dual, programata initial sa se incheie in 5 iulie, a fost prelungita pana la 11 iulie, anunta marti Ministerul Educatiei. ”Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 6.070/2023, conform carora Comisia Nationala de Admitere…

- Perioada de inscriere a tuturor candidaților la sesiunea de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana in data de 16 mai. Cererile tip de inscriere și consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de catre unitatea…

