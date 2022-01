Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. „Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei – Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. "Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. „Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei – Ministerul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, 10 ianuarie, intr-o conferința de presa transmisa de televiziuni ca incepand de lunea viitoare vor trece la cursuri online școlile și gradinițele care funcționeaza in localitați cu rata incidenței cazurilor de COVID-19 de peste 3 la 1.000 de locuitori…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca va fi publicata zilnic pe site-ul edu.ro rata de incidenta COVID-19 pentru fiecare localitate in parte, astfel incat fiecare unitate de invațamant preuniversitar sa poata decide asupra sistemului de desfasurare a cursurilor (online sau fata…

- Conform Ordinului comun dintre Ministerul Sanatații și Ministerul Educației, elevii ar putea merge fizic la școala, in localitațile unde incidența COVID nu depașește 3 la mie, indiferent de rata de vaccinare.Astfel, incepand de luni, se va face abstracție de rata de vaccinare a personalului școlii și,…

- Potrivit unei liste publicate de Ministerul Educației, in peste 1.100 de unitați de invațamant, nicio persoana nu este vaccinata impotriva COVID-19. La polul opus insa, in peste 2.300 de unitați, rata de imunizare este de 100%. Peste 71,8% dintre școlile din intreaga țara vor funcționa saptamana viitoare…

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Buzau au anuntat, vineri seara, ca toate unitatile de invatamant din municipiul Buzau vor avea cursuri in sistem online toata saptamana viitoare, odata cu revenirea elevilor dupa vacanța forțata de doua saptamani, potrivit news.ro. Consiliile de administrație a…