Stiri pe aceeasi tema

- Structura anului școlar 2023-2024 a fost aprobat și transmis catre Monitorul Oficial. Calendarul școlar prevede o vacanța de Paștele ortodox in locul vacanței de primavara anunțate inițial.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca structura anului școlar viitor 2023/2024 a fost modificata astfel incat vacanța de primavara sa includa și Sarbatorile Pascale. Un ordin ministerial a fost emis in acest sens și va fi publicat in Monitorul Oficial.

- Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare fișa de inscriere la liceu 2023. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile in fișele de inscriere la liceu, in prezența parintelui și a dirigintelui, in perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023. Media claselor V-VIII nu mai este luata in calcul pentru…

- Elevii din Bucuresti intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la scoala pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se…

- Dupa lungi dezbateri, Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar viitor. Iar vacanta de primavara, care a iscat numeroase controverse, nu va cuprinde si Pastele ortodox, sarbatorit anul viitor tocmai pe 5 mai. Anul scolar viitor va incepe pe 11 septembrie 2023 si se va incheia pe 21 iunie…

- Ministerul Educației a modificat calendarul anului școlar 2023-2024. Vacanța de primavara a fost mutata de Paște, vacanța mobila se poate lua și in martie, iar inceputul și finalul cursurilor raman pe 11 septembrie și 21 iunie.

- OFICIAL| Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost avizat de Ministerul Educației dupa o ședința…

- Vacanța de primavara 2023 este, ca in fiecare an, in perioada Paștelui și dureaza doua saptamani. Vacanța de primavara este un prilej de bucurie și de odihna pentru copii, indiferent de varsta lor.Cand e vacanța de primavara 2023Structura anului școlar 2022-2023 a venit cu multe modificari in ceea ce…