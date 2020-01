Ministerul Educației răspunde sindicatelor: doar 1,53 % din posturi vor fi afectate de blocarea detașărilor Ministerul Educației da replica sindicatelor care spun ca activitatea din invațamant va fi blocata din cauza blocarii detașarilor și arata ca ​doar 1,53 % din posturi vor fi afectate de prevederile OUG nr.1/2020. Ministerul a cerut o analiza de la inspectoratele școlare cu privire la impactul prevederilor din ordonanța de urgența care arata ca numarul posturilor care se vor vacanta sunt puține. ”Ministerul Educației și Cercetarii a solicitat Inspectoratelor Școlare Județene / Inspectoratului Școlar al Municipiului București o analiza cu privire la impactul aplicarii prevederilor punctului 20,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

