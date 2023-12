Ministerul Educaţiei propune ca anul şcolar 2024 – 2025 să fie mai lung Ministerul Educatiei propune ca anul scolar 2024 – 2025 sa inceapa la 9 septembrie 2024 si sa se incheie la 20 iunie 2025, iar ordinul de ministru cu aceasta structura se afla in consultare publica. Reprezentantii Ministerului Educatiei au anuntat joi, ca a fost publicat, in consultare publica, proiectul de ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 – 2025. In forma actuala, proiectul prevede ca durata cursurilor este de 36 de saptamani. Astfel, cursurile vor incepe la 9 septembrie 2024 si se vor incheia la 20 iunie 2025. Proiectul mai prevede ca pentru clasele a XII-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Educatiei au anuntat joi, ca a fost publicat, in consultare publica, proiectul de ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 – 2025. In forma actuala, proiectul prevede ca durata cursurilor este de 36 de saptamani. Astfel, cursurile vor incepe la…

- A fost publicat, in vederea consultarii publice, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 2025. A fost publicat, in vederea consultarii publice, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 2025, transmite un comunicat din partea…

- Elevii sunt gata sa intre in vacanța de iarna din acest an! Mai sunt doar cateva zile pana va suna ultimul clopotel din acest an. Conform anunțului oficial facut de Ministerul Educației, in anul școlar 2023 – 2024, elevii vor avea cinci vacanțe. Printre ele se afla și vacanța de iarna, care incepe de…

- Dupa ce au ieșit din minivacanța de patru zile de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, elevii din Romania se pregatesc de vacanța de iarna. Elevii din toata țara sunt nerabdatori sa știe cand vor lua liber și cand se vor intoarce in banci. Vacanța de iarna bate la ușa, la scurt timp de la minivacanța de Ziua…

- Toți elevii așteapta cu nerabdare vacanța de iarna pentru a-și petrece timp alaturi de familie, prieteni și, desigur, pentru a primi mult doritele cadouri. Cate zile vor avea elevii liber, aflați in randurile urmatoare. Cand au elevii vacanța de iarna 2023-2024 Pentru toți elevii din invațamantul preuniversitar,…

- Elevii se intorc la scoala luni, 6 noiembrie, dupa o vacanta de o saptamana. Anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a…

- Vacanța de toamna din anul școlar 2023-2024 are loc in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Al doilea modul de cursuri incepe luni, 6 noiembrie, și dureaza pana vineri, 22 decembrie.Cum este structurat anul școlar 2023—2024Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, pana vineri, 27 octombrie 2023;Vacanța…

- Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost aprobat de Ministerul Educației pe data de 9 martie 2023, iar organizarea acestuia este pe module/intervale de cursuri, la fel ca anul școlar anterior. Durata este de 36 de saptamani de cursuri, grupate in 5 module, desparțite de 5 vacanțe. Anul școlar 2023-2024…