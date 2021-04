Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, i-a cerut ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu sa fie de acord ca școlile sa treaca in sistem online, doar in localitațile unde este instituita carantina. In prezent, școlile se inchid integral in localitațile in care s-a depașit rata de infectare de 6 cazuri de…

- Ministerul Educației vine cu noi detalii pentru recuperarea materiei pierdute in ultimul an. Orele remediale pot fi facute și la stat, și la privat, și chiar in regim simultan, adica cu elevi din ani diferiți in aceeași clasa. In plus, școlile pot aduce profesori calificați din alte unitați pentru aceste…

- Ministerul Educației anunța regulile dupa care se organizeaza orele remediale. Elevii nu pot avea mai mult de 5 absențe pe luna de la aceste cursuri. In schimb, ei pot face aceste ore in alte școli decat cele in care invața. Profesorii care vor ține orele de recuperare a materiei vor putea face grupe…

- Dupa ce ordinul comun al ministerelor Educației și Sanatații cu regulile pentru redeschiderea școlilor a interzis „schimbul de obiecte personale”, ministrul Educației spune ca floarea este „un simbol”, nu un „obiect personal”, potrivit HotNews. Sorin Cimpeanu a declarat ca Ministerul Educației „nu se…

- Ai 4 zile la dispoziție sa rezolvi noile teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala și Bac. Acestea au fost publicate luni de Ministerul Educației și respecta noile programe școlare. Baremele pentru teste vor fi publicate vineri. Este al doilea set de teste model. Primele au fost criticate de asociațiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat vineri ca, printr-un ordin, a fost stabilita structura anului scolar 2020-2021. Acesta va avea tot doua semestre, iar primul se va incheia inaintea sarbatorilor de iarna. „Al treilea ordin vizeaza modul de derulare al anului scolar 2021-2022. Este vorba…

- Ministerul Educatiei și cel al Sanatații au finalizat, joi seara, ordinul comun care include regulile pentru redeschiderea scolilor. Masca de protectie este obligatorie pentru intreg personalul unitatii de invatamant si va fi purtata in salile de clasa, in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta…

- Proiect de ordin privind redeschiderea școlilor Ministerul Educației i-a transmis Ministerului Sanatații în aceasta dimineața pentru aprobare o schița a ordinului comun privind redeschiderea școlilor în format fizic. Cele doua ministere au lucrat la document începând…