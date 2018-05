Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a transmis, miercuri, un punct de vedere cu privire la faptul ca elevii slabi nu sunt lasati sa se inscrie la Evaluarea Nationala sustinuta la finalul ciclului gimnazial (fenomenul Braila).

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului si ministrului Educatiei, Asociatia Human Catalyst atrage atentia ca exista scoli in care elevilor slabi le este interzis sa se inscrie la Evaluarea Nationala, solicitand sanctionarea cadrelor didactice care fac acest lucru, potrivit Mediafax. „Exista dovezi…

- Absolvenții clasei a VIII-a vor sustine examenul de Evaluare Nationala (EN VIII) in perioada 11-14 iunie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala, iar 20% media generala de absolvire…

