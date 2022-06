Ruinele fostului Restaurant Beirut din Constanta au inceput sa dispara (GALERIE FOTO)

Lucrarile de desfiintare a corpurilor C1, C2, C3 si C4 au inceput in martie 2022 Primaria Constanta elibera in 2021 o autorizatie de desfiintare pentru bulevardul Tomis 122, in numele firmei Dovi Import Export SRL. Adresa este cunoscuta… [citeste mai departe]