Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la probele scrise ale simularii examenului de bacalaureat, care s-a desfasurat in perioada 22 – 25 martie, a fost semnificativa, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei transmis vineri. Astfel, la proba scrisa la Limba si literatura romana, care a avut loc luni, au fost prezenti…

- Județe precum Harghita, Bistrița-Nasaud, Alba sau Mureș au avut cea mai mare prezența la simularea probelor de bacalaureat. La polul opus se afla Brașov, Timiș și Ilfov. cu multe școli in carantina. Simularea probelor scrise pentru examenul de bacalaureat s-a desfașurat in perioada 22 - 25…

- Conform informarii transmise de Biroul de presa al Ministerului Educatiei, concluziile simularii probelor scrise pentru examenul de bacalaureat 2021, din perioada 22 25 martie 2021 sunt urmatoarele: Luni, 22 martie 2021, a avut loc proba scrisa la Limba si literatura romana. Au fost prezenti 112.153…

- El a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca este vorba despre 78 de licee, din totalul de 1.576, in care nu se va putea sustine examenul de simulare pentru Bacalaureat.Potrivit ministrului, este vorba despre licee din Timis, Brasov, Ilfov."Este vorba despre 5% din numarul de licee,…

- Cele mai multe cazuri de COVID in saptamana 1-7 martie s-au inregistrat in București, Cluj și Timiș, iar Capitala conduce și la numarul de decese cauzate de coronavirus, urmata de județele Suceava, Bihor și Prahova, arata raportul saptamanal publicat de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP).Potrivit…

- Au fost stabilite datele pentru simularea Evaluarii Nationale și a Bacalaureatului. Ce a decis Ministerul Educației. Ministerul Educației a stabilit datele la care vor avea loc simularile evaluarii nationale și bacalaureatului. Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va incepe pe…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- Pandemia a schimbat modul de a invata si in Romania asa cum s-a intamplat si in alte tari. Ca si alte domenii si sistemul educational a trebuit sa se adapteze. Guvernul Romaniei prin Ministerul Educatiei a demarat mai multe proiecte pentru dotarea elevilor/profesorilor si a unitatilor scolare cu instrumentele…