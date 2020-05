Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației sustine ca va lua toate masurile de siguranța in așa fel incat elevii sa revina la școala și sa nu existe pericolul imbolnavirii. "Saptamana viitoare, impreuna cu Ministerul Sanatații, vom avea un ordin comun prin care vom stabili exact care sunt masurile de prevenire și combatere…

- Ministerul Educației și cu cel al Sanatații trebuie sa stabileasca condițiile in care vor reveni la școala elevii din clasele terminale, intr-un program de pregatire pentru examene. O precizare este foarte importanta: „Doamna ministru a spus ca intoarcerea la școala, din 2 iunie, pentru elevii de clasa…

- UPDATE: Monica Anisie , ministrul Educației, a oferit informații cu privire la revenirea la cursuri. „A fost o intalnire de lucru și s-a prezentat și ceea ce se intampla in statele membre UE. Am avut o videconferința cu miniștri din alte state, am adus in discuție revenirea cursurilor. Trebuie sa ne…

- Gata vacanța! Oficial, elevii se intorc la cursuri. Vor fi tot online. Oficial, cursurile școlare se reiau miercuri, urmand sa se desfașoare tot in regim online și in urmatoarea perioada. Activitatea ar trebui sa se reia activitatea in toate scolile, conform structurii anului scolar, recomandarea fiind…

- Narada și Ministerul Educației și Cercetarii,cu sprijinul Cora Romania, lanseaza agregatorul live de resurse pentrueducație, unde poți alege in timp real profesorul sau elevii pe care sa ii sprijini.Aproape 1100 de profesori, cu peste o suta de mii de elevi, și-au exprimat dejanevoile urgente. „Pentru…

- Reluarea cursurilor in invațamantul preuniversitar și universitar va avea loc odata ce starea de urgența va inceta in Romania, a declarat Ministrul Educatiei, Monica Anisie, care a spus ca aceasta decizie este influențata de evoluția pandemiei de...

- Ministrul Educațieia susținut declarații de presa pe tema masurilor cu privire la reluarea cursurilor in școli. Monica Anisie anunța ca programa pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat nu va cuprinde materia aferenta semestrului al doilea. Situația școlara se va incheia cu minimum doua note, la care…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a oferit noi detalii privind situația din invațamantul romanesc, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul a facut precizari importante pentru elevi, studenți și profesori!