Ministerul Educației nu știe nici acum cum se vor folosi testele de salivă Mult așteptatele teste de saliva dau batai de cap autoritaților, deși nici acum nu au ajuns in școli. Dupa ce Ministerul Sanatații a anunțat, saptamana trecuta, procedura privind administrarea testelor, oficialii din Ministerul Educației inca au nevoie de lamuriri in privința utilizarii acestora. Ministerul Educației va solicita cateva clarificari de la Ministerul Sanatații privind procedura de administrare a […] The post Ministerul Educației nu știe nici acum cum se vor folosi testele de saliva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

