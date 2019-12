Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut cu 0,1% in zona euro si cu 0,2% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.Citește și: Topul orașelor din Romania in care au fost inființate…

- Romania nu are industrie! Este sloganul pe care il auzim mereu, fie de la unii politicieni, fie de la o parte a presei. Eurostat spulbera mitul. Astfel, industria a reprezentat anul trecut cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- Elevii din Romania invața doua limbi straine la școala iar acest lucru plaseaza țara noastra in topul națiunilor din Europa cu privire la educația lingvistica. Țara noastra ocupa locul cinci printre popoarele europene in care elevii de gimnaziu sunt educați in aceasta direcție. Cu ocazia Zilei Europene…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) era cel mai mare in…

- Romania si Bulgaria au cele mai scazute preturi la bauturi alcoolice din Uniunea Europeana, in Finlanda, Irlanda si Suedia, aflate la calalta extrema, preturile fiind mai mult decit duble, conform datelor Eurostat, scrie mediafax.ro.

- Preturile la bauturile alcoolice din Romania ”sunt cele mai mici din UE” Preturile la bauturile alcoolice în România sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26% sub medie, arata datele publicate de Eurostat. Pretul bauturilor alcoolice - bauturi spirtoase, vin si bere…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat, citate de AGERPRES. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere)…