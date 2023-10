Ministerul Educației nu mai are bani de salarii și nici de bursele…

Ministerul Educației nu are cu ce plati salariile profesorilor și nici bursele elevilor. In aceste condiții, cere peste 2,1 miliarde de lei din Fondul de rezerva al guvernului pentru a putea acoperi cheltuielile cu personalul din invațamant pe o luna și bursele elevilor și ale studenților pe doua luni. Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern pus in transparența de catre minister, Ministerul Educației solicita suplimentarea bugetului cu 2,17 miliarde de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția guvernului. Doar așa va putea acoperi salariile profesorilor pe o luna și bursele elevilor…