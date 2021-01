Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a trimis tuturor inspectoratelor școlare din țara o solicitare privind desemnarea de persoane care sa se ocupe de inregistrarea cadrelor didactice pe platforma pentru inscrierea la vaccinare....

- Mai mult de 40 de țari din intreaga lume au lansat campanii de vaccinare a populației impotriva coronavirusului folosind cinci vaccinuri diferite. Astfel de date au fost anunțate luni, 11 ianuarie, de catre directorul adjunct al Organizației Mondiale a Sanatații, Bruce Eylward, transmite korrespondent.net.…

- Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost imunizate 16.306 de persoane. Aminitim ca autoritatile si-au propus sa vaccineze in aceasta faza cate 20.000 de persoane zilnic. Numarul total al romanilor vaccinati…

- Cele peste 200 de inscriere au fost efectuate in primele trei ore de la deschiderea platformei pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. In județul Arad, vaccinarea este programata sa inceapa luni dimineața. Astfel, luni vedea cine va fi prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in județul nostru.

- OMS a declarat ca vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui sa fie obligatorie si recomanda ca in prima faza sa fie vaccinati angajatii din domeniul sanatatii cu risc crescut de infectare si cei expusi unor boli grave sau deces din cauza varstei. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat ca…

- CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Inregistrarea in vederea vaccinarii se poate face exclusiv prin intermediul portalului mos.ri, informeaza RIA Novosti. Miercuri, președintele Rusiei Vladimir Putin i-a cerut vicepremierului Tatiana Golikova ca de saptamana viitoare sa fie dat startul vaccinarii in…

- În urma cu doua saptamâni gigantul farma, Pfizer, anunța dezvoltarea cu succes al unui posibil vaccin împotriva noului virus. Ulterior autoritațile române anunțau deja un acord cu UE pentru un numar de doze de vaccin pentru pacienții români.…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a anuntat vineri ca autoritatile de la Jakarta au solicitat autorizarea de urgenta pentru a incepe vaccinarea in masa impotriva coronavirusului, transmite Reuters dupa un interviu in exclusivitate. Daca autoritatea indoneziana pentru alimente si medicamente…