- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca, miercuri, 57 de școli din toata țara sunt inchise integral sau parțial din cauza imbolnavirilor cu gripa, motiv pentru care aproape 6.700 de elevi nu merg la cursuri.

