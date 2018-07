Ministerul Educației Naționale (MEN) a lansat, joi, in consultare publica, proiectul de Hotarare a Guvernului prin care se majoreaza, cu 70 de lei, sprijinul financiar acordat beneficiarilor programului „Bani de liceu”, scopul majorarii fiind reducerea abandonului scolar. “Prin proiectul inițiat și supus consultarii publice suma acordata fiecarui beneficiar crește de la 180 lei/lunar la 250 […] The post Ministerul Educației Naționale a facut anunțul: elevii care vor primi lunar 250 de lei appeared first on Cancan.ro .