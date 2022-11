Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se vor bucura deja de prima vacanța din acest an, la doar o luna și jumatate dupa ce au inceput școala, pe data de 5 septembrie. Astfel, elevii intra de azi in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, urmand a se intoarce la scoala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul…

- Copiii vor fi in vacanta de sambata, 22 octombrie, pana duminica, 30 octombrie. Cel de-al doilea modul al anului scolar va incepe luni, pe 31 octombrie si se va incheia joi, pe 22 decembrie, urmand ca de a doua zi elevii sa fie in vacanta de iarna. Calendarul aprobat de Ministerul Educatiei prevede…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat astazi concursul de selecție a localitații ce va deține titlul "Capitala Tineretului - 2023", in cadrul careia, pe parcursul unui an, urmeaza sa fie concentrate activitatile de tineret ale autoritatii publice locale,

- Datele centralizate de Ministerul Educației și Cercetarii, comunicate de Organele locale de specialitate in domeniul invațamintului (OLSDI), arata ca, la data de 19 septembrie 2022, 1766 de copii refugiați din Ucraina au fost inscriși in anul de studii 2022-2023 in școlile și gradinițele din Republica…

- Sunt toate mecanismele create in așa fel incat toți copiii sa poata merge la școala, spune Sorin Cimpeanu, care precizeaza ca Ministerul Educației a propus o suma forfetara pentru acei copii care nu au trasee standardizate de transport intre domiciliu și

- Cristian Mircea Nicula, inspectorul general al ISJ BN, ar fi de acord ca in liceele și școlile din județ sa se faca teste anti-drog. Profesorul Cristian Mircea Nicula a vorbit in studioul Bistrițeanul Live despre problema drogurilor și provocarile noului an școlar. „Elevii care sunt vulnerabili, cei…

- Cei care vor sa doneze haine, incaltaminte, rechizite si echipamente IT&C pentru copiii din medii defavorizate sunt asteptati incepand de vineri la centrul de colectare amenajat in parcarea exterioara a Baneasa Shopping City, actiunea fiind derulata in cadrul celei de a doua editii a campaniei…

- In Republica Moldova copiilor din familiile refugiate din Ucraina le este asigurat dreptul la educație, conform Instrucțiunii privind incadrarea in instituțiile de invațamant general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina. Ministerul Educației și Cercetarii a dispus ca instituțiile…