- Ministerul Educației anunța organizarea, in perioada iunie – septembrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. In urma sesiunilor 2021 și 2022 au fost ocupate peste 80% din…

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania. Potrivit ministrului, citat de Agerpres, absenteismul scolar, respectiv…

- Mai mulți parinți au trimis luna trecuta o solicitare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și la Colegiul German Goethe din Capitala pentru un numar mai mare de locuri la pregatitoare, dupa ce copiii lor au fost respinși. In cele trei școli din oraș unde se preda germana ca limba…

- Mai mulți elevi din familii defavorizate ar putea beneficia de sume mai consistente de bani pentru achiziționarea de computere, dupa modificarea actualului program desfașurat in acest sens. Cotidianul național “Romania libera” a aratat ca programul EURO 200, desfașurat de Guvern prin Ministerul Educației,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut zilele acestea o intalnire cu marele maestru al șahului Garry Kasparov. Cu aceasta ocazie, cei doi au discutat, printre altele și despre introducerea sahului in scolile din Romania ca materie optionala. „Vazand nivelul de implicare al lui Garry Kasparov pentru…

- Elevii din peste 100 de unitați școlare gimnaziale și liceale din Capitala vor putea participa la cursuri de educație juridica predate de avocați, intr-un proiect al Ministerului Educației și al Uniunii Naționale a Barourilor din Romania.

- Reinscrierea copiilor la gradinita incepe pe 16 mai, iar inscrierea celor "nou-veniti" se va face incepand din 30 mai, a informat, miercuri, Ministerul Educatiei. Parintii pot comunica unitatii de invatamant si prin fax, posta electronica sau telefonic, datele necesare - date privind solicitantul, date…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, s-au intalnit, ieri, la Scoala nr. 168 din zona Giulesti-Sarbi a Capitalei, obiectivul fiind analiza provocarilor si oportunitatilor din sistemul de invatamant din Romania si masurile imediate ce pot fi luate. Potrivit…