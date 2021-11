Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a publicat, sambata, lista cu rata de vaccinare in fiecare unitate de invatamant. Din aceste date reiese ca sunt peste 1.100 de astfel cu unitati unde nu s-a vaccinat nimeni. In Capitala sunt 28 de unitati scolare cu rata de vaccinare de suta la suta.

- In 83 de unitati de invatamant din judetul Alba, procentul de vaccinare a personalului este zero, conform alba24.ro.Sunt zeci de unitati de invatamant din judetul Alba unde nu este niciun angajat vaccinat.Inspectoratul Scolar Judetean Alba a actualizat vineri lista cu rata de vaccinare si scenariile…

- 58 unitati de invatamant dintre cele 267 de unitati de invatamant cu personalitate juridica de la nivelul judetului Iasi vor desfasura, incepand de astazi, activitatile didactice in mediul online din cauza ratei de vaccinare scazute. Astfel, din totalul scolilor din judet, 207 au rata de vaccinare a…

- Peste 46% dintre unitatile de invatamant din Alba, publice si private, nu vor incepe luni cursurile cu prezenta fizica, in conditiile in care rata de vaccinare a personalului din acestea este mai mica de 60%, inregistrandu-se chiar o rata de 0% in doua gradinite din municipiile Alba Iulia si Sebes.…

- Școlile și inspectoratele școlare vor publica procentul de vaccinare in randul personalului. Dispoziție de la minister Unitațile de invațamant și inspectoratele școlare vor publica ponderea personalului propriu vaccinat. Solicitarea a venit de la minister. Ministerul Educatiei a solicitat, vineri, afisarea…

- Ministerul Educației, inca de la inceputul mandatului ministrului Sorin Cimpeanu, anunța noi modificari și proiecte pilot in școlile romanești. Printr-un ordin de ministru la nivelul a 248 de unitați școlare s-a demarat un proiect pilot de digitalizare a cataloagelor școlare. Sorin Cimpeanu semna ordinul…

- 8.257 de persoane s-au vaccinat in plus, in sistemul național de invațamant, fața de ultima raportare, adica din 21 mai 2021, potrivit datelor furnizate de instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu. Ministerul Educației a publicat joi, 23 septembrie, rezultatele raportarilor privind vaccinarea…