- Ministerul Educație pune la dispoziția profesorilor și parinților doua chestionare online cu ajutorul carora aceșitia pot alege ce materii vor sa fie scoase din programa, dar și ce discipline doresc sa fie adaugate. Potrivit Edupedu.ro, chestionarele au fost trimise la unitațile de invațamant din țara.…

- Ministerul Educației și Cercetarii a transmis, luni seara, tuturor inspectoratelor școlare din țara sa limiteze, sa suspende și chiar sa anuleze activitațile care implica deplasari in strainatate, avand in vedere situația epidemiologica. Saptamana „Școala altfel” se va ține tot in incinta școlilor.Potrivit…

- Ministerul Educației a stabilit calendarul si metodologia inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare – este cuprinsa intre 4 si 23 martie, iar cea de-a doua – intre 23 si 30 aprilie, potrivit ordinului de ministru privind aprobarea…

- Planul de scolarizare pentru perioada 2020-2021 prevede o crestere cu 29% a claselor de invatamant profesional tehnic si profesional dual, comparativ cu cifrele din acest an scolar, in contextul in care piata muncii are nevoie de personal calificat pregatit in cele doua forme de scolarizare, a declarat…

- In data de 6 februarie 2020, deputata PNL Brașov Mara Mareș a efectuat o vizita de lucru la Ministerul Educației. In urma discuțiilor, Ministrul Educației, Monica Anisie, a emis un ordin de ministru prin care au fost eliminate taxele de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute in strainatate.…

- Parintii sau alte persoane pot insoti elevii la cursuri, daca acestia au cerinte educationale speciale si sau dizabilitati, potrivit unei circulare cu nr. 10.108 din 15 ianuarie 2020, trimisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii catre toate scolile, consultata de Edupedu.ro.Insotitorul poarta numele…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj a trimis ieri la Ministerul Educatiei o noua propunere privind masurile ce ar trebui luate pentru reducerea a 267 de posturi. Daca va fi aprobata, vor fi comasate 16 scoli, 69 de clase iar e...