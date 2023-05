Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Educație iși trimit reprezentanții la o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca, intalnire menita sa dezamorseze tensiunile din acest domeniu. Intalnirea se desfașoara la data de 17 mai 2023 la Palatul Victoria, incepand cu ora 13. Intalnirea nu figura inițial in programul premierului dar…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a informat, marti, ca a semnat ordinul privind componenta echipei de negociere a contractului colectiv de munca din invatamant, precizand ca ii va invita pe reprezentantii federatiilor sindicale pentru a demara discutiile. „Astazi am semnat Ordinul de ministru privind…

- Greva de avertisment a sindicalistilor din invatamant. Aceasta are loc miercuri, de la ora 11.00 la 13.00, in toate școlile in care exista membri de sindicat ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), scrie Edupedu.ro. Miercuri, cele trei mari sindicate din invațamant au anunțat, in…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra miercuri in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor din…

- Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta. Mai exact, la sfarșitul lunii mai. Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva si amenința cu incheierea anului școlar luna urmatoare. Anul scolar s-ar putea incheia la sfarsitul lunii mai, din cauza grevei generale…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant , iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii, informeaza AGERPRES . „Eu am incredere ca…

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, spunand ca revendicarile lor au ramas fara rezolvare, in vreme ce guvernul intentioneaza sa ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant. Revendicarile sindicaliștilor sunt…

- Sindicatele din Educatie avertizeaza ca, incepand din martie, vor demara actiuni de protest in cazul in care solicitarile lor raman fara rezolvare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, protestele vor consta in pichetarea sediului Guvernului si a sediilor prefecturilor in lunile martie si aprilie 2023,…