Ministerul Educației impune restricții în școli pentru prevenirea coronavirusului Potrivit unui comunicat transmis luni seara, avand in vedere creșterea numarului cazurilor de cazuri viroza și gripa in școli, precum și atenționarile Ministerului Sanatații și ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu diverse virusuri, Ministerul Educației și Cercetarii a trimis o adresa catre Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care a solicitat limitarea, suspendarea sau chiar anularea tuturor activitaților care implica deplasari in strainatate.„In condițiile unor eventuale aprobari emise pentru deplasari in strainatate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

