- Reguli stricte de la Ministerul Educației transmise unitațiilor de invațamant pentru prevenirea raspandirii gripei. Potrivit notei transmise catre inspectoratele școlare, in cazul absenței timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unitați de invațamant din cauza gripei confirmate,…

- Autoritațile din Sanatate au declarat, joi, oficial, epidemie de gripa in Romania ( VEZI DETALII ). In acest context, Ministerul Educației a transmis deja in teritoriu un set de masuri care trebuie aplicate imediat, pentru limitarea imbolnavirilor și prevenirea raspandirii virusului. Printre altele,…

- Triajul elevilor la fiecare schimb, asigurarea de sapun si apa, realizarea dezinfectiei, sau chiar si suspendarea cursurilor sunt cateva din masurile pe care Ministerul Educatiei le-a transmis, joi, inspectoratelor scolare in contextul declansarii epidemiei de gripa din Romania.

- Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa si infectii respiratorii din ultima saptamana, anunța Digi24.Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere…

- Mai bine de 5.500 de elevi din mai multe județe și din Capitala nu vor mai merge la școala! Cursurile au fost suspendate prin ordin oficial din cauza gripei care a luat cateva vieți in ultimele saptamani.

- E alerta la nivel național din cauza gripei. 56 de școli din București și din alte șapte județe din țara au suspendat parțial cursurile din cauza gripei, anunța Ministerul Educației, cele mai multe fiind in Capitala. Peste 3.700 de elevi vor sta acasa in aceasta perioada.Citește și: Daniel…

- Au fost raportate 1.404 cazuri de gripa la cabinetele școlare! Peste 1.400 de imbolnaviri de gripa au fost inregistrate, marți, in școlile din București, anunța primarul Gabriela Firea, subliniind ca deocamdata nu a fost declarata stare de epidemie in Capitala. ”In Bucuresti au fost raportate azi dimineata…

- Ministerul Educației din China a anunțat ca va amana inceperea noului semestru școlar, pe termen nedeterminat, in contextul agravarii epidemiei cu coronavirus, informeaza site-ul postului RTE.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de cenzura In prezent,…