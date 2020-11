Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, in toate școlile din Romania, a fost transmisa o declarație pe care parinții trebuie sa o completeze și sa o semneze. In declarație, se spune ca parintele „se obliga” sa nu inregistreze prin niciun procedeu activitațile didactice desfașurate online de copiii lor și totodata sa ia toate…

- Monica Anisie a facut anunțul de care se temeau parinți despre școala online. Ministrul Educatiei a informat, luni, ca vor fi inspectii in scoli, pentru a se vedea cum functioneaza invatamantul de la distanța. Monica Anisie anunța inspecții in școli, pentru a se vedea cum decurg orele online Monica…

- Ministerul Educației introduce doua declarații pe propria raspundere pentru școala online, una pentru profesori și alta pentru parinți și elevi, in care toți „se obliga” sa nu inregistreze sau sa distribuie imagini din timpul cursurilor online.

- Ce obligatii vor avea de acum incolo elevii și cadrele didactice in timpul orelor online. Cele doua declarațiile date de Ministerul Educației pare sa fi idignat Consiliul Național al Elevilor.

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre ipoteza in care unii parinți ar refuza sa iși vaccineze anti-COVID copiii, in condițiile in care aceștia merg la școala. Președintele Romaniei a spus ca ar fi excelent sa existe un vaccin anti-COVID-19 și ca el este pro-vaccinare. „Ar…