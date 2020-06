Ministerul Educatiei precizeaza ca activitatile de evaluare externa in vederea acordarii autorizatiei de functionare provizorie si a acreditarii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular se pot derula online.

Potrivit Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC), a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru care aproba si detaliaza procedura de derulare online a activitatilor de evaluare externa in vederea acordarii autorizatiei de functionare provizorie si a acreditarii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular.

“Tinand…