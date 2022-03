Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii refugiati din Ucraina se pot inscrie la scolile si gradinitele din Romania. Si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj primeste cereri pentru inscrierea prescolarilor si a elevilor care provin din zona conflictului armat, pentru care se solicita calitatea de audient in unitațile de…

In vederea respectarii dreptului la educație și al egalitații de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul Romaniei vor putea fi inscriși, la cerere, in grupe/clase/formațiuni de studiu din...

- Elevii și cadrele didactice vor intrerupe astazi, 15 februarie, programul obișnuit din timpul cursurilor, pentru a citi. Ministerul Educației a decis ca, din acest an, Romania va avea o Zi Naționala a Lecturii pentru a incuraja cititul. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat zilele trecute,…

- Perioada de depunerea dosarelor pentru acordarea burselor a fost prelungita cu doua saptamani, a anunțat luni Ministerul Educației. Ministerul Educației a emis un ordin pentru modificarea și completarea celui prin care s-au aprobat criteriile de acordare a burselor. Astfel, potrivit unui comunicat al…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, ca nu exista motive de panica si ca scolile raman deschise, in contextul in care in Romania au fost raportate in ultimele 24 de ore, mai mult de 34.200 de cazuri noi de COVID-19. Pana la finalul lunii creșterea va continua, este de parere Alexandru…

- Elevi și preșcolarii din Romania revin in banci de luni, 17 ianuarie, dupa noile schimbari facute de Ministerul Educației și cel al Sanatații. In țara nu exista vreun județ in care gradul de ocupare a paturilor destinate pacienților Covid sa treaca de 75%. Direcțiile de Sanatate Publica județene vor…

- "Astazi au fost distribuite in scolile din Romania un milion de masti pentru debutul saptamanii viitoare. Urmeaza alte etape ale aprovizionarii cu masti pentru a le avea la dispozitie toti elevii care au nevoie de ele", a spus Cimpeanu la o televiziune de știri.El a adaugat ca luni va avea o serie de…