- Aproape 3.500 de școli din țara sunt inchise, elevii fiind nevoiți sa faca orele online, din cauza pandemiei. In 9.207 școli, elevii merg in mod obișnuit la cursuri, arata, joi, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), potrivit MEDIAFAX.Un numar de 9.207 de unitați de invațamant sunt in Scenariul…

- Un numar de 3.393 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.959 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), conform Mediafax.Citește și: Germania, lecție FABULOASA: Volkswagen anunța ca NU mai are nevoie…

- Alte 99 de unitati de invatamant au trecut in scenariul rosu in ultimele 24 de ore, 25 dintre ele dupa inregistrarea mai multor cazuri e infectare, potrivit datelor transmise, vineri, de Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), relateaza News.ro. Potrivit datelor transmise de MEC, vineri, 10.254…

- Elevii din peste 2.100 de școli din țara fac cursuri exclusiv online, din cauza pandemie. In 10.480 de școli elevii merg la școala in mod obișnuit, iar in alte 5.007 școli elevii merg la cursuri prin rotație, a transmis, miercuri, Ministerul Educației. Ministerul Educației și Cercetarii a transmis…

- Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv online. In 284 de unitati sunt inregistrate mai multe cazuri de coronavirus, iar restul fac cursuri online pentru ca localitatile in care se afla au trecut de incidenta de…

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ.

- "Acesta e momentul pe care toti il anticipam cu teama: cresterea rapida, incontrolabila, a numarului de cazuri si aparitia acestora inclusiv in unitatile de invatamant. Facem apel la autoritati, cu precadere la Ministerul Educatiei si Cercetarii, la primari si la directorii unitatilor de invatamant,…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a centralizat datele din intraga tara referitoare la inceperea anului scolar si a transmis, vineri, ca 12.610 de unitati de invatamant vor invata in Scenariul 1, 4.892 in Scenariul 2, 238 in Scenariul 3 si sapte unitati vor combina scenariul galben cu cel verde.