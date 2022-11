Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Ministerul Educatiei, a avut loc prima sesiune de lucru organizata in contextul campaniei "Nu sunteti singuri. Impreuna oprim violenta din scoli".Ministrul Educatiei, doamna Ligia Deca, a prezentat principalele obiective ale campaniei: imbunatatirea cadrului legislativ; realizarea unui plan…

- In aceste zile, sfarșit de octombrie și inceput de noiembrie, mulți dintre romani au preluat obiceiurile specifice de Halloween: costume infricoșatoare, atitudini ostile, gesturi violente! „Noi, polițiștii ne bucuram ca cei de la Școala Gimnaziala „Gheorghe Lupan” din localitatea Groși au ales ca…

- Peste 9.000 de amendamente au fost depuse la proiectele legilor Educatiei, a declarat, ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a adaugat ca acestea trebuie analizate cu atentie, iar din acest motiv a convenit cu premierul Nicolae Ciuca un termen de aproximativ doua saptamani pentru finalizarea actelor…

- FOTO| Elevii din Alba au discutat cu polițiștii despre prevenirea violenței, absenteismului școlar și securitatea in școli Elevii de la mai multe școli din Alba au discutat cu polițiștii despre prevenirea violenței, absenteismului școlar și securitatea in școli. Politistii din Alba continua actiunile…

- „Masa calda in școli” continua și anul acesta tot ca program-pilot, fiind al șaptelea an cand este implementat astfel. La inceputul acestei luni, Ministerul Educației a publicat lista celor 300 de unitați de invațamant din toata țara care vor organiza programul „Masa calda” in anul școlar 2022-2023,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica sugereaza companiei Moldovagaz sa inainteze demersurile de rigoare pentru modificarea cadrului legislativ primar, in special Legea nr. 108 cu privire la gazele naturale, in cazul in care considera judicioasa aprobarea prețurilor reglementate in baza…