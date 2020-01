Ministerul Educatiei: Doar 1,53% din numarul posturilor din invatamantul preuniversitar sunt afectate de prevederile OUG nr.1/2020

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a solicitat Inspectoratelor Scolare Judetene Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti o analiza cu privire la impactul aplicarii prevederilor punctului 20, Art. III, alin. 1 si 2 din OUG nr.1 2020, prin care se stipuleaza ca detasarile se pot se realiza numai…

- Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de „Comisia de taiat hartii” din cadrul MEC, prezinta un prim raport ce are in vedere eficientizarea procesului de predare – invatare – evaluare. In urma propunerilor inregistrate pe platforma debirocratizare.edu.ro si a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie…

- Ministerul Educației și Cercetarii, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), in calitate de autoritate contractanta, a lansat in luna decembrie, procedurile de licitație in vederea asigurarii manualelor școlare pentru elevii claselor a VIII-a in anul școlar 2020-2021. De asemenea, a fost…

