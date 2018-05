Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a transmis, miercuri, un punct de vedere cu privire la faptul ca elevii slabi nu sunt lasati sa se inscrie la Evaluarea Nationala sustinuta la finalul ciclului gimnazial (fenomenul Braila).

- Aproape o suta de ONG-uri reclama ca unele școli și inspectorate școlare nu permit elevilor mai slabi sa participe la testarile de la finalul anului. Intr-o scrisoare deschisa adresata autoritaților centrale, organizațiile neguvernamentale atrag atenția ca acest lucru s-ar intampla pentru a menține…

- Asociatia Human Catalyst a descoperit ca, in judetul Braila, elevilor cu rezultate slabe la invatatura le este interzisa inscrierea la Evaluarea Nationala, pentru a nu diminua media generala pe scoala si judet.

- Elevii din clasa a IV-a vor sustine Evaluarea Nationala la limba romana pe 15 mai, iar testarea la matematica va avea loc a doua zi, pe 16 mai. De asemenea, pentru elevii din clasa a VI-a, evaluarea competentelor va incepe pe 23 mai cu testul la limba si comunicare, iar proba la matematica si stiintele…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Șefa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau, Florina Stoian, a fost revocata din funcție de catre Ministerul Educației pentru a doua oara in șase luni. Stoian mai fusese eliberata din funcție, in 2017, de catre fostul ministru al Educației, Liviu Pop, insa a mers in instanța și a caștigat in prima…

- Vezi aici calendarul complet al simularilor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2018 >> Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul oficial capitolele din materia pe care elevii trebuie sa o pregateasca. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi testati din capitolul Functii si nu vor avea nici probleme…