Stiri pe aceeasi tema

- Ei vor fi recompensati in 11 decembrie, iar premiile vor fi in bani In 11 decembrie elevii brașoveni care au obtinut premii la olimpiade, dar si sportivii cu performante deosebite, vor fi premiati in cadrul unor gale de excelenta care se vor desfașura la Centrul Cultural Reduta. …

- Ei vor fi recompensati in 11 decembrie, iar premiile vor fi in bani In 11 decembrie elevii brașoveni care au obtinut premii la olimpiade, dar si sportivii cu performante deosebite, vor fi premiati in cadrul unor gale de excelenta care se vor desfașura la Centrul Cultural Reduta. …

- Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica un proiect care modifica metodologia de admitere in liceu in sensul in care elevii care au medii la Evaluarea Nationala mai mici de 5 sa poata participa la repartitia computerizata pentru admiterea la liceu de anul viitor, care va avea loc pe 10 iulie,…

- Toți elevii care susțin Evaluarea Naționala in 2020 vor putea fi admiși la liceu, nu doar cei care au obținut medie peste 5, prevede un proiect de ordin al Ministerului Educației. In ordinul dat in septembrie de fostul ministru interimar, Daniel Breaz, se arata ca elevii care nu au obținut media 5 la…

- Toți elevii care susțin evaluarea naționala in 2020 vor putea fi admiși la liceu, nu doar cei care au obținut medie peste 5, prevede un proiect de ordin al Ministerului Educației. In ordinul dat in septembrie de fostul ministru interimar, Daniel Breaz, se arata ca elevii care nu au obținut media 5 la…

- Elevii de clasa a XII-a care au obținut rezultate foarte bune la invațatura pot aplica pentru programul „Bursele Sfantu Gheorghe”, termenul de inscriere fiind 5 decembrie a.c. Conform regulamentului programului, acordarea burselor reprezinta o forma de sprijin material, cu scopul de stimulare a elevilor…

- Monica Anisie, desemnata pentru Ministerul Educației, a spus la audierea din Parlament ca nu este de acord cu masura prin care elevii cu media sub 5 la Evaluare Naționala sunt obligați sa urmeze profesionala și a promis ca va reveni la legislația anterioara daca va fi numita. „In ceea ce privește masura…

- Peste 30 de studenți ai Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, care au obținut rezultate deosebite in anii de studiu, au fost premiați de administrația locala, luni, in cadrul festivitații de deschidere a noului an universitar. Jumatate dintre ei au media 10. Voicu Paul, viceprimarul cu atribuții…