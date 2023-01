Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile scolare vor fi reluate normal si nu sunt luate in calcul suspendarea sau desfasurarea online, a anuntat Ministerul Educației dupa o sedinta convocata de Ministerul Sanatatii. ”Precizam, inainte de toate, ca scolile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor,…

