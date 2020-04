Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise ale evaluarii naționale și bacalaureatului ar putea fi organizate in iulie, iar subiectele nu va cuprinde programa aferenta semestrului al doilea, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Data depinde insa de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, a adaugat ea. Data reluarii…

- Monica Anisie, Ministrul Educației, a anunțat ca, la acest moment, nu se ia in calcul inghețarea anului școlar. Se dorește ca, dupa incetarea starii de urgența sa se reia cursurile pentru a putea fi incheiat anul școlar in curs. Monica Anisie nu a putut anunța o data clara pentru reinceperea cursurilor,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune, intr-un interviupentru Libertatea, ca este exclusa posibilitatea inghețarii anului școlar, incondițiile in care la momentul inchiderii școlilor din cauza epidemiei decoronavirus mai erau doar 11 din cele 35 de saptamani de cursuri. Specialiștii din Ministerul…

- Ministerul Educației a publicat azi noi modele de subiecte pentru examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. ”Testele de antrenament” sunt „un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale”, anunța Ministerul Educației. Subiectele sunt publicate fara baremele…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii a facut, marți, un apel la calm pentru parinți, elevi, studenți, cadre didactice, intr-o intervenție online la HotNews.ro.Monica Anisie a anunțat ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, insa nu a precizat care sunt scenariile avute in vedere…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca in acest moment nu se ia in calcul inghețarea anului școlar sau amanarea examenelor cu un an. Vicepremierul Raluca Turcan a lansat public scenariul inghetarii anului scolar. In schimb, Anisie spune ca specialiștii iau in calcul mai multe…

- Premierul Ludovic Orban sustine azi de la ora 18,00 o conferinta de presa. Aceasta este prima conferința a lui Orban de la reinvestirea in funcție și dupa ce președintele Iohannis a anunțat ca va decreta starea de urgența saptamana viitoare. Subiectele abordate țin de situația din Romania, de evoluția…

- Cursurile unitaților de invațamant din Romania sunt suspendate, incepand de miercuri pana pe data de 22 martie, aproximativ trei milioane de elevi urmand sa stea acasa, aceasta fiind o masura de prevenire a raspandirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus.Consiliul Național pentru Situații…