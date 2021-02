Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Inspectoratul Scolar Cluj a transmis, joi, ca au fost suspendate pentru 14 zile cursurile a 17 clase sau grupe de prescolari, dupa ce mai multi copii au prezentat simptome de coronavirus sau au fost infectati cu COVID. De asemenea, 30 de angajati ai unitatilor de invatamant sunt in izolare sau in carantina,…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța ca in județul Cluj sunt 17 clase / grupe unde activitatea a fost suspendata din cauza apariției unor cazuri de COVID-19.”La aproape o saptamana de la deschiderea cursurilor, putem aprecia ca activitatea didactica se desfașoara in condiții optime in toate unitațile…

- Școala s-a redeschis atât în Cluj, cât și în toata țara, pe data de 8 februarie. În cele trei zile, 17 clase și grupe de elevi au fost suspendate din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 depistate, a declarat Marinela Marc, inspector…

- Ministerul Educației a prezentat, vineri, situația actualizata a infectarilor, in cele peste 3.000 de localitați din Romania ( VEZI LISTA AICI ), cifra in funcție de care se decide cine va merge la școala de luni, 8 februarie, și cine va continua cursurile on-line.

- Meciul pe care Fulham urma sa-l dispute in deplasare cu Burnley, duminica, in cadrul etapei a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei, a fost amanat din cauza noilor cazuri de infectare cu Covid-19 detectate in cadrul clubului londonez, a anuntat conducerea Premier League, citata de Reuters. Decizia…

- Masura este valabila pe o perioada de doua saptamani, cu posibilitatea de prelungire, in cazul in care va fi nevoie. Incepand cu data de azi, zborurile din Romania catre Marea Britanie și Irlanda de Nord, precum și cele catre Romania din cele doua țari sunt suspendate pentru o perioada de 14 zile.…

- Echipa de fotbal Gloria Buzau a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca meciul cu FCSB din Cupa Romaniei nu se va mai juca dupa ce zece jucatori au fost testati pozitiv. ''Sport Club Municipal Gloria Buzau doreste sa informeze suporterii echipei de fotbal ca partida din cadrul…