- Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii si Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare prezinta testele și baremele de corectare pentru exersare la disciplinele de examen din cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2020.

- Un chestionar on-line pentru intreaga comunitate școlara va fi implementat in instituțiile de invațamant general din Republica Moldova. Platforma web este elaborata in baza experienței europene („SELFIE”) in cadrul Proiectului „Reforma Invațamantului in Moldova” (PRIM), finanțat de Banca Mondiala. Acțiunea…

- Iulius Mall Suceava a demarat o campanie prin intermediul careia vor fi distribuite 10.000 de vestuțe reflectorizante elevilor din instituțiile de invațamant din județ. Scopul demersului este de a le oferi copiilor vizibilitate in trafic, unul dintre motivele pentru care se inregistreaza accidente rutiere.…

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO. IȘJ Alba privind procedura de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2020-2021: „Am realizat o nota prin care solicitam școlilor un plan de masuri pentru aceasta perioada” FOTO-VIDEO. IȘJ Alba privind procedura de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul școlar…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat campania „Meseria face diferenta!”, o campanie ce prioritizeaza meseriile relevante de pe piata muncii, pentru care absolventii de clasa a VIII-a pot opta, precum si avantajelele pe care le ofera invatamantul profesional si dual, anunta ISJ Maramures. Campania…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis o nota catre Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti cu masurile obligatorii pe care unitatile de invatamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitatile de prescolari si elevi in contextul…