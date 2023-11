Ministerul Educației: crește valoarea burselor școlare! Punerea in aplicare a prevederilor Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023 a condus la majorarea cuantumului burselor școlare dupa cum urmeaza: -bursa de merit: de la 200 de lei/luna la 450 de lei/luna; -bursa sociala: de la 200 de lei/luna la 300 de lei/luna; -bursa tehnologica: de la 200 de lei/luna la 300 de lei/luna. Obiectivele burselor de merit care se acorda primilor 30% dintre elevii fiecarei clase, in ordinea descrescatoare a mediilor anuale/a mediilor de admitere, vizeaza stimularea invațarii individuale, incurajarea unei competiții constructive in fiecare clasa de gimnaziu… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

